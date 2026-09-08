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台指期夜盤上半場震盪逾400點 法人曝後市多空關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤上半場震盪逾400點。聯合報系資料照
台指期夜盤上半場震盪逾400點。聯合報系資料照

台指期夜盤8日以46,855點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點20分，台指期夜盤暫報46,902點、跌53點、跌幅0.1%。剛開盤空方率先攻擊，最低達46,561點，隨後多頭攻擊一度由黑翻紅、最高暫達46,981點，高低點震盪420點，持續於46,900點平盤下震盪，持續失守47K關卡。

富邦期貨分析師曹富凱表示，聯發科（2454）近期表現尤其強勢，在人工智慧與高階運算題材持續發酵下，市場對其後續成長動能抱持正面看法，成為電子權值股中重要的多頭指標。台積電（2330）同步維持強勢，市場資金仍集中於大型半導體權值股。

曹富凱分析，籌碼面同樣釋出正向訊號，外資近期重新站回買方，現貨市場呈現連續買超，期貨部位的避險與偏空力道亦有所收斂。外資現貨與期貨操作方向同步改善，代表國際資金對台股短線態度轉趨正面，也為指數高檔震盪提供一定支撐。

不過，曹富凱提醒，散戶籌碼則透露不同訊號。隨著指數快速墊高，散戶追多動能已有降溫跡象，反映市場面對高檔行情開始轉趨謹慎。從籌碼結構來看，這未必代表行情立即反轉，反而有助降低短線過度追價形成的籌碼凌亂風險，後續若法人買盤延續，市場仍有機會維持震盪偏多格局。

展望後市，台股目前仍以電子權值股為主要觀察重點，尤其台積電、聯發科等大型權值股能否延續強勢，將直接牽動指數方向。考量指數位階已高，短線震盪幅度可能擴大，操作上不宜過度追價，可留意人工智慧、先進製程及具基本面支撐的半導體族群。

台新期貨補充，技術面來看，短線先觀察47,000點整數關卡支撐，若能守穩，整體高檔多方架構尚未遭到破壞，盤勢仍偏向強勢整理。由於指數已來到歷史高檔區，近期波動放大、震盪加劇，屬高檔盤勢下相對合理的走勢，投資人宜留意短線震盪風險。

台指期 夜盤

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