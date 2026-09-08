期貨商論壇／原油期 雙向避險

近期原油期貨走勢強勁，期貨法人建議密切關注美伊軍事對峙的後續發展、新一輪對伊制裁時點，以及荷莫茲海峽實際通行狀況，都是牽動油價走勢的關鍵變數，投資人可利用原油期貨進行雙向避險。

布蘭特原油價位已逼近今年高檔區間；西德州原油同步走揚，兩大原油指標齊揚，反映市場對中東供給中斷的疑慮持續升溫，資金持續往原油期貨與相關避險部位靠攏。

本波漲勢背後，美伊衝突持續升溫。美國財政部長貝森特近日表態，將對伊朗採取零容忍立場，並警告最快本周或下周會對伊朗銀行體系追加制裁，同時預期荷莫茲海峽未來將漸被陸上管道取代，重要性可能下降。

展望後市，操作建議透過原油期貨進行雙向避險，並可運用台股原油相關ETF靈活布局，包括原型的期元大S&P石油（00642U），以及波動幅度更大、適合積極型投資人操作的期街口S&P布蘭特正2（00715L），依個人風險屬性選擇合適部位並嚴控槓桿風險。（永豐期貨提供）

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