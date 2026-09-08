聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／原油期 雙向避險

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期原油期貨走勢強勁，期貨法人建議密切關注美伊軍事對峙的後續發展、新一輪對伊制裁時點，以及荷莫茲海峽實際通行狀況，都是牽動油價走勢的關鍵變數，投資人可利用原油期貨進行雙向避險

布蘭特原油價位已逼近今年高檔區間；西德州原油同步走揚，兩大原油指標齊揚，反映市場對中東供給中斷的疑慮持續升溫，資金持續往原油期貨與相關避險部位靠攏。

本波漲勢背後，美伊衝突持續升溫。美國財政部長貝森特近日表態，將對伊朗採取零容忍立場，並警告最快本周或下周會對伊朗銀行體系追加制裁，同時預期荷莫茲海峽未來將漸被陸上管道取代，重要性可能下降。

展望後市，操作建議透過原油期貨進行雙向避險，並可運用台股原油相關ETF靈活布局，包括原型的期元大S&P石油（00642U），以及波動幅度更大、適合積極型投資人操作的期街口S&P布蘭特正2（00715L），依個人風險屬性選擇合適部位並嚴控槓桿風險。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 避險 荷莫茲海峽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期貨商論壇／原油期 伺機布局

黃金期 避險優選

整理包／布蘭特油價為何還沒破100美元？四原因與一警訊一次看

高盛：油價上看120美元 預言大陸發揮穩定力量

相關新聞

台積電、鴻海 認購來電

蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行新品發表會，預期將端出iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone等新品。其中，尤以折疊iPhone最受矚目，將是歷來最大幅度的外觀改變。法人看好「蘋果概念股」後市營運，相關權證可伺機布局。

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（8）日同步收跌，集中市場加權指數跌220點，收47,105點；台指期跌勢較重，下跌482點至46,980點，逆價差達125.78點。期貨商提醒，指數面臨獲利了結賣壓，惟仍站穩所有均線之上，下方均線支撐力道仍在；短線若未能突破前高，不排除轉為高檔震盪整理。

台指期夜盤上半場震盪逾400點 法人曝後市多空關鍵

台指期夜盤8日以46,855點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點20分，台指期夜盤暫報46,902點、跌53點、跌幅0.1%。剛開盤空方率先攻擊，最低達46,561點，隨後多頭攻擊一度由黑翻紅、最高暫達46,981點，高低點震盪420點，持續於46,900點平盤下震盪，持續失守47K關卡。

大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果秋季新品即將登場，市場聚焦AI功能、鏡頭與硬體升級，帶動台系供應鏈迎接新一波拉貨潮。法人看好大立光（3008）、玉晶光等鏡頭廠下半年營運升溫，投資人可留意受惠個股，並搭配相關權證掌握波段行情。

新日興夯 押逾120天

台股近日緩步墊高，盤面題材股各自發揮，新日興（3376）隨蘋果即將發表首款折疊iPhone，出貨動能可望轉強，並吸引短多買盤青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全民權證／華邦電 兩檔放閃

華邦電（2344）受益記憶體供需緊俏及人工智慧（AI）與網通需求強勁，第2季獲利締新猷並優於預期，法人看好記憶體價格續漲，第3季營運可望更上一層樓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。