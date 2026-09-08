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期貨商論壇／台指期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台股近期在電子權值股領軍下維持偏多格局，半導體族群成為推升指數的主要力量。期貨法人表示，儘管台股到相對高檔後，短線獲利了結與追價意願轉趨謹慎，但整體多方架構尚未破壞，可利用台指期伺機操作。

由盤面觀察，富邦期貨分析師曹富凱表示，聯發科近期表現尤其強勢，在人工智慧與高階運算題材持續發酵下，市場對其後續成長動能抱持正面看法，成為電子權值股的多頭指標。台積電同步維持強勢，市場資金仍集中於大型半導體權值股。

籌碼面同樣釋出正向訊號，外資近期重新站回買方，現貨市場呈現連續買超，期貨部位的避險與偏空力道亦有所收斂。外資現貨與期貨操作方向同步改善，代表國際資金對台股短線態度轉趨正面，也為指數高檔震盪提供一定支撐。不過，散戶籌碼則透露不同訊號。隨指數快速墊高，散戶追多動能已有降溫跡象，反映市場面對高檔行情開始轉趨謹慎。展望後市，考量指數位階已高，短線震盪幅度可能擴大，操作不宜過度追價。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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