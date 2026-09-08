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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

股期雙市昨（8）日同步收跌，集中市場加權指數跌220點，收47,105點；台指期跌勢較重，下跌482點至46,980點，逆價差達125.78點。期貨商提醒，指數面臨獲利了結賣壓，惟仍站穩所有均線之上，下方均線支撐力道仍在；短線若未能突破前高，不排除轉為高檔震盪整理。

台指期昨日呈現開高走低格局，台積電（2330）成為盤面主要撐盤要角，惟指數創下波段高點後，獲利了結賣壓湧現，漲勢收斂，終場下跌482點，以黑K作收，終止日K連二紅。

籌碼面部分，三大法人賣超99.87億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,846口至7,844口，其中外資淨空單增加2,863口至82,262口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少4,857口至2,285口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W2買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在46,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.12下降至1.05。VIX指數上升0.8至25.8。外資台指期買權淨金額-3.62億元；賣權淨金額0.74億元。

台新期貨表示，技術面來看，短線下方先觀察47,000點整數關卡支撐。若能守穩，整體高檔多方架構尚未遭到破壞，盤勢仍偏向強勢整理。由於指數已來到歷史高檔區，近期波動放大、震盪加劇，屬高檔盤勢下相對合理的走勢，投資人宜留意短線震盪風險。

永豐期貨表示，雖下跌家數明顯多於上漲家數、下跌範圍偏廣，但真正重挫超過5%的個股集中在AI伺服器供應鏈這條線，台積電、南亞科等權值與記憶體指標股則逆勢收紅，賣壓仍以特定族群的獲利了結為主，尚未演變成全面性的資金撤出。後續可持續關注AI伺服器供應鏈跌勢是否止穩、成交量能否回升，作為判斷這波賣壓是否延續的觀察指標。

台指期 外資 逆價差

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