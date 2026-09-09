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大立光、玉晶光 四檔靚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

蘋果秋季新品即將登場，市場聚焦AI功能、鏡頭與硬體升級，帶動台系供應鏈迎接新一波拉貨潮。法人看好大立光（3008）、玉晶光等鏡頭廠下半年營運升溫，投資人可留意受惠個股，並搭配相關權證掌握波段行情。

iPhone鏡頭規格升級，法人預期可變光圈鏡頭將首度導入iPhone 18系列。由於該技術具較高製造門檻，預期大立光憑藉相機鏡頭領域的技術優勢，有望成為主要供應商。此外，折疊iPhone受限於機身厚度及內部空間，鏡頭設計與製造難度更高，大立光也可望成為主鏡頭供應商。

展望2026年，法人分析，由於iPhone多數半導體零組件採自製策略，抵抗成本上揚的能力優於Android手機，因此仍有望依原定計畫，將高階機種主鏡頭升級為可變光圈鏡頭。另外，可變光圈鏡頭因需在多段光圈下皆維持精準對焦，製程上須增加檢測站數，可能導致良率下降，因此大立光產品單價也相對較高，後市可期。

由於折疊iPhone將配置內外兩組前置相機，預期玉晶光仍可望是前置相機主要供應商。不過，考量折疊iPhone初期滲透率仍低 ，預估2026年約占iPhone 18系列總出貨量8%，因此初期對營收貢獻有限；隨著出貨量逐步提升，法人預期在2027年對玉晶光的營收貢獻將更顯著。

法人評估，除了手機鏡頭業務外，公司也積極拓展AR眼鏡客戶，持續推出新產品，有望為營運及獲利增添新動能。在矽光子應用方面，目前主要布局包括V-groove（V型槽）、MT Ferrule插芯，以及稜鏡、微透鏡陣列等產品。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

玉晶光 大立光 門檻

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