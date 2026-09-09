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全民權證／南亞 挑價內外10%
台股昨（8）日震盪盤軟，盤面個股跌多漲少，不過在外資按讚下，南亞（1303）股價震盪盤堅，終場逆勢上漲4.5元、收235元，表現相當亮麗搶眼。
摩根大通證券指出，市場預期輝達在Rubin Ultra NVL576交換器板上，可能改用PTFE加M9／M10半固化片的混合方案，而非純M10銅箔基板（CCL），吸引市場對於PTFE的高度關注，但市場普遍忽略南亞在PTFE領域的長期記錄。南亞自2021年起，產品目錄中即包含微波元件用低介電PTFE CCL，過去十年也取得諸如玻纖布增強PTFE prepreg／CCL製造等專利。權證發行商建議，可挑選價內外10%、距到期日逾150天的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
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