台積電、鴻海 認購來電

今日主題 蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行新品發表會，預期將端出iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone等新品。其中，尤以折疊iPhone最受矚目，將是歷來最大幅度的外觀改變。法人看好「蘋果概念股」後市營運，相關權證可伺機布局。

蘋果秋季產品發表會明（10）日登場，相關新品精銳盡出，躍全球矚目焦點，帶動蘋概股近期股價逐漸轉強，如台積電（2330）昨（8）日股價逆勢上漲10元、收2,470元；鴻海雖收小黑，但仍處多頭趨勢，表現均相對強勢。

此次發表會以「驚喜閃耀」為主題，其中最受矚目的產品是蘋果首款折疊手機iPhone Ultra，還有iPhone 18 Pro和Pro Max。其他如新款智慧手表Apple Watch也將亮相，為蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）時代揭開序幕。

事實上，蘋果首款折疊手機，主晶片為蘋果自行研發的A20 Pro晶片，採用台積電2奈米製程；iPhone 18 Pro系列同樣搭載A20 Pro 2奈米晶片，效能可望提升10~15%，成為市場看好台積電的關鍵因素之一。

法人估計，2026、2027年蘋果折疊iPhone銷售量將分別達到600、1,400萬支，並可望於2027年成為全球第二大折疊手機品牌、市占率達24%；iPhone 18 Pro銷售量，2026、2027年可達2.34、2.26億支。

由於蘋果iPhone主要晶片由台積電代工、鴻海組裝，因此隨著新品即將面市，市場看好二家公司的後續出貨與業績表現，內外資法人多給予正向評級，激勵近來股價大漲小回，呈現多頭走勢。

目前內外資法人清一色看好台積電，目標價以麥格理證券的4,200元最高，其次為花旗證券的3,800元、及里昂證券的3,700元；鴻海方面，目前則以高盛及花旗證券的400元最高，其他如美銀、瑞銀、滙豐等也都在300元以上。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海等「蘋果供應鏈」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。