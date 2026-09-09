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全民權證／華邦電 兩檔放閃

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

華邦電（2344）受益記憶體供需緊俏及人工智慧（AI）與網通需求強勁，第2季獲利締新猷並優於預期，法人看好記憶體價格續漲，第3季營運可望更上一層樓。

全球DRAM供應商將資源轉向HBM及先進DRAM，壓縮DDR4及成熟製程位元供給，且AI伺服器、資料中心、網通、車用、工業及邊緣AI應用提升記憶體需求，帶動華邦電客製化記憶體價格全年維持高檔。華邦電NOR Flash、SLC NAND全球市占率高居第一、第三，隨AI伺服器、低軌衛星、AI Camera、邊緣AI Gateway、機器人等新興應用擴張，添增後續動能。權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的相關認購權證。（台新證券提供）

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華邦電 DRAM NAND

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