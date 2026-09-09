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新日興夯 押逾120天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日緩步墊高，盤面題材股各自發揮，新日興（3376）隨蘋果即將發表首款折疊iPhone，出貨動能可望轉強，並吸引短多買盤青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，折疊iPhone初期出貨量約1,000萬至1,200萬台，產品生命周期約可維持1.5年，新日興與鴻海成立的合資公司主要負責折疊機軸承相關訂單承接與量產，推估取得約65%訂單份額。

鑒於折疊機軸承具有高度精密性，並涉及多段式結構設計、材料加工及組裝良率挑戰，法人評估，初期單機軸承價值約80至90美元，隨後續世代產品成熟及良率提升，產品平均單價將逐步下滑。

隨折疊iPhone進入量產周期，法人看好，將有機會成為新日興重要成長引擎，預估2026年折疊iPhone軸承業務約可貢獻整體營收近三成比重，並成為後續營運成長的重要動能。

不過，整體消費性電子市場終端需求仍然疲弱，主因在於記憶體價格上漲推升整機成本，抑制消費者換機意願。

另外，新日興傳統消費性軸承產品已進入成熟階段，面臨中國大陸供應鏈廠商積極競爭，價格壓力持續升溫，後續獲利成長動能仍取決於新品導入效益及高階應用產品比重提升。

權證發行商建議，看好新日興後市股價表現的投資人，可買進價內外5%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但靈活操作並宜善設停利停損。

新日興 鴻海 iPhone

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