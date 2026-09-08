全民權證／富喬 挑價內外10%

富喬（1815）因產品獲CSP大廠認證，且將於下一代ASIC產品採用，因而激勵昨（7）日股價開高走高，午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價130元站回所有均線之上，即將挑戰131元收盤價歷史新高。

大和資本指出，AI伺服器需求大增，改變了電子級玻纖紗與玻纖布的競爭生態。終端客戶為降低供應鏈風險，直接找上玻纖廠商進行驗證，從而規避了客戶端（如銅箔基板廠）的價格競爭。

另一方面，近期也確認部分雲端服務供應商（CSP）將於下一代ASIC產品採用富喬的LDK2，且Low CTE紗也已取得日本與海外客戶認證。權證發行商建議，看好富喬後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%、距到期日逾100天的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

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