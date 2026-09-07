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台指期夜盤由紅翻黑！上半場開高走低

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤7日以47,513點開高，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照
台指期夜盤7日以47,513點開高，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照

台指期夜盤7日以47,513點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點15分，台指期夜盤暫報47,280點、跌182點、跌幅0.3%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達47,536點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達47,251點，高低點震盪285點，持續於47,280點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，美國最新非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期的5.3萬人，失業率則持平於4.1%，顯示勞動市場仍具韌性，也促使市場重新評估聯準會（Fed）短期利率政策路徑。

值得注意的是，日盤在半導體權值股走強帶動下，突破47,300點關卡，盤面多方氣氛有所回溫；不過，個股漲跌家數仍呈現分歧，盤勢漲勢主要集中於半導體及部分題材股，市場追價力道仍有待觀察。後續可留意聯電（2303）強勢表現能否延續、半導體類股漲勢是否進一步擴散，以及成交量能否維持在兆元附近，作為觀察盤勢後續表現的重要指標。

本周台灣時間10日凌晨將迎來蘋果秋季發表會，加上台廠廠務工程在手訂單逼近兆元，以及金融類股創高助攻，預期大盤下檔支撐力道仍強。不過，地緣政治與升息議題拉鋸，仍可能造成高檔震盪，盤勢預期呈現震盪盤堅格局。

法人表示，操作上建議採低接、不追高策略，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線可持續關注台積電（2330）及先進製程／封裝、銅箔基板、光傳輸、電源管理、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學，以及高殖利率銀行、壽險股等族群。

台指期 夜盤 Fed

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ESG期 伺機布局

Morningstar統計，第2季全球永續基金新資金流入約37億美元，較首季明顯縮水；歐洲流入金額更腰斬至35億美元。產品面同樣萎縮，今年歐洲僅13檔新ESG基金成立，卻有64檔關閉；美國也是三檔新掛牌、22檔退場。

台指期 提防高檔震盪

台股上周五（4日）開高走高，終場收在46,551點，大漲693點，重新站回46,000點整數關卡；台指期更勁揚885點、至46,704點，正價差為152.87點。期貨商表示，目前台指期回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

玉山金、中信金 四檔靚

法人買盤近期湧進金融股，主要看中其獲利穩定及未來如升息有利差題材，玉山金（2884）及中信金（2891）股價也隨之走揚。權證發行商表示，看好二檔金融股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

研華 瞄準逾100天

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）第2季稅後淨利為45.18億元，年增127%、季增36%；每股純益達5.2元。單季營收及獲利均創新高，毛利率受短期關鍵原物料價格波動影響，較去年同期下滑；累計上半年整體營運表現強勁，稅後淨利為78.52億元，年增66%，上半年每股稅後純益為9.05元。

凱基金 兩檔放閃

凱基金（2883）自結至今年7月稅後獲利305.38億元，累計每股稅後純益約1.77元，優於市場預期，實現股票處分利益448.5億元，獲利對保留盈餘貢獻753.74億元，獲利表現創歷史同期新高。

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