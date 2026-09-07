台指期夜盤由紅翻黑！上半場開高走低

台指期夜盤7日以47,513點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點15分，台指期夜盤暫報47,280點、跌182點、跌幅0.3%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達47,536點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達47,251點，高低點震盪285點，持續於47,280點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，美國最新非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期的5.3萬人，失業率則持平於4.1%，顯示勞動市場仍具韌性，也促使市場重新評估聯準會（Fed）短期利率政策路徑。

值得注意的是，日盤在半導體權值股走強帶動下，突破47,300點關卡，盤面多方氣氛有所回溫；不過，個股漲跌家數仍呈現分歧，盤勢漲勢主要集中於半導體及部分題材股，市場追價力道仍有待觀察。後續可留意聯電（2303）強勢表現能否延續、半導體類股漲勢是否進一步擴散，以及成交量能否維持在兆元附近，作為觀察盤勢後續表現的重要指標。

本周台灣時間10日凌晨將迎來蘋果秋季發表會，加上台廠廠務工程在手訂單逼近兆元，以及金融類股創高助攻，預期大盤下檔支撐力道仍強。不過，地緣政治與升息議題拉鋸，仍可能造成高檔震盪，盤勢預期呈現震盪盤堅格局。

法人表示，操作上建議採低接、不追高策略，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線可持續關注台積電（2330）及先進製程／封裝、銅箔基板、光傳輸、電源管理、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學，以及高殖利率銀行、壽險股等族群。