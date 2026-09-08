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全民權證／台虹 選逾四個月
台虹（8039）近期股價表現強勢，受惠於產品組合持續優化及高階材料布局發酵，獲利能力顯著改善。法人指出，台虹透過泰國廠效率提升與聚焦細線路、高頻高速等高毛利產品，激勵單季淨利繳出倍增佳績，帶動法人近期積極買超，推升股價高檔震盪。
展望後市，儘管整體消費性電子市場成長力道平緩，使台虹全年營收表現持平，但隨AI應用持續外溢至行動裝置、AI眼鏡等新世代載具，高階軟板材料需求明確，產品組合利潤跟著優化，相關高階產品營收占比已順利突破一成，為推動中長期營運向上的核心動能。
權證發行商建議，可挑選價內外10％內、120天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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