全民權證／台虹 選逾四個月

台股昨（7）日延續緩步墊高走勢，改寫本波反彈以來高點，盤面資金良性輪動，南亞（1303）、南亞科等兩檔集團股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

2026-09-08 01:18