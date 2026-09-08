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全民權證／金像電 兩檔有戲
金像電（2368）掌握ASIC AI、CPU伺服器及電信網路交換器等AI PCB三本柱商機，新增產能逐步開出，法人看好營收可望逐季走揚。法人指出，金像電第2季稅後純益47.8億元，締造歷史新猷，單季伺服器、網路交換器、筆電營收占比分別為78%、15%、5%，AI相關產品占比則由第1季30%至40%攀升為40%至50%。
產能方面，金像電台灣廠、蘇州廠、常熟一廠、常熟二廠、泰國廠合計約94億元，較5月75億元提升逾25%，但仍無法滿足客戶需求，未來將持續擴增產能，法人預期營收將逐季走高不變。權證發行商建議，投資人可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的金像電相關認購權證。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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