聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎放閃 押寶120天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著人工智慧（AI）應用全面爆發，從資料中心、AI伺服器到高階行動裝置，帶動整體電子零組件需求強勁升溫。台股PCB族群近期展現強悍動能，全球印刷電路板龍頭臻鼎-KY（4958）、玻纖布大廠富喬成為盤面最受矚目的雙嬌，不僅股價表現亮眼，更在基本面支撐下成為法人與資金追逐的焦點。

法人分析，從產業大趨勢來看，當前PCB供應鏈最核心的變化在於材料規格升級的速度，已經正式超過產能擴充的速度。隨著AI伺服器、高階交換器及資料中心架構不斷演進，板材正迅速朝向高頻高速、高層數與大尺寸發展。

身居全球PCB龍頭的臻鼎-KY，受惠於AI伺服器、高階IC載板與高速光模塊需求強勁，營運繳出亮眼成績單。先前公布的財報顯示，單季每股稅後純益（EPS）創下同期新高，上半年獲利年增率更突破兩倍。

玻纖布大廠富喬在AI伺服器與低軌衛星等高階應用推波助瀾下，營運動能強勁。由於高階電子級玻纖布需求吃緊，市場看好相關供應鏈具備轉骨實力，推動富喬股價帶量強攻，7日股價亮燈漲停，展現強勢多頭格局。法人指出，面對富喬與臻鼎-KY的高檔震盪與強勢表現，看好後市爆發力、但又希望兼顧資金效率的投資人，可將操作轉向權證市場。

權證券商建議，可挑選價外20%至價內10%，有效天期120天以上的認購權證參與行情。

臻鼎 押寶 富喬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

臻鼎秀肌肉 法人估今年EPS上看11.8元

主動式ETF 押寶長天期

相關新聞

南亞、南亞科 四檔夯

台股昨（7）日延續緩步墊高走勢，改寫本波反彈以來高點，盤面資金良性輪動，南亞（1303）、南亞科等兩檔集團股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

臻鼎放閃 押寶120天

富喬（1815）因產品獲CSP大廠認證，且將於下一代ASIC產品採用，因而激勵昨（7）日股價開高走高，午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價130元站回所有均線之上，即將挑戰131元收盤價歷史新高。

全民權證／富喬 挑價內外10%

富喬（1815）因產品獲CSP大廠認證，且將於下一代ASIC產品採用，因而激勵昨（7）日股價開高走高，午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價130元站回所有均線之上，即將挑戰131元收盤價歷史新高。

全民權證／台虹 選逾四個月

台虹（8039）近期股價表現強勢，受惠於產品組合持續優化及高階材料布局發酵，獲利能力顯著改善。法人指出，台虹透過泰國廠效率提升與聚焦細線路、高頻高速等高毛利產品，激勵單季淨利繳出倍增佳績，帶動法人近期積極買超，推升股價高檔震盪。

全民權證／金像電 兩檔有戲

金像電（2368）掌握ASIC AI、CPU伺服器及電信網路交換器等AI PCB三本柱商機，新增產能逐步開出，法人看好營收可望逐季走揚。法人指出，金像電第2季稅後純益47.8億元，締造歷史新猷，單季伺服器、網路交換器、筆電營收占比分別為78%、15%、5%，AI相關產品占比則由第1季30%至40%攀升為40%至50%。

最牛一輪／晶豪科熱 元大61雀躍

晶豪科（3006）受惠AI對HBM、DDR5等高階記憶體需求大量提升，排擠成熟產品供給，帶動利基型記憶體缺貨並漲價；晶豪科先前也指出，目前取得的晶圓產能僅能滿足六至七成客戶需求，供需緊張情況仍未緩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。