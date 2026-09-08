臻鼎放閃 押寶120天

隨著人工智慧（AI）應用全面爆發，從資料中心、AI伺服器到高階行動裝置，帶動整體電子零組件需求強勁升溫。台股PCB族群近期展現強悍動能，全球印刷電路板龍頭臻鼎-KY（4958）、玻纖布大廠富喬成為盤面最受矚目的雙嬌，不僅股價表現亮眼，更在基本面支撐下成為法人與資金追逐的焦點。

法人分析，從產業大趨勢來看，當前PCB供應鏈最核心的變化在於材料規格升級的速度，已經正式超過產能擴充的速度。隨著AI伺服器、高階交換器及資料中心架構不斷演進，板材正迅速朝向高頻高速、高層數與大尺寸發展。

身居全球PCB龍頭的臻鼎-KY，受惠於AI伺服器、高階IC載板與高速光模塊需求強勁，營運繳出亮眼成績單。先前公布的財報顯示，單季每股稅後純益（EPS）創下同期新高，上半年獲利年增率更突破兩倍。

玻纖布大廠富喬在AI伺服器與低軌衛星等高階應用推波助瀾下，營運動能強勁。由於高階電子級玻纖布需求吃緊，市場看好相關供應鏈具備轉骨實力，推動富喬股價帶量強攻，7日股價亮燈漲停，展現強勢多頭格局。法人指出，面對富喬與臻鼎-KY的高檔震盪與強勢表現，看好後市爆發力、但又希望兼顧資金效率的投資人，可將操作轉向權證市場。

權證券商建議，可挑選價外20%至價內10%，有效天期120天以上的認購權證參與行情。