南亞、南亞科 四檔夯

台股昨（7）日延續緩步墊高走勢，改寫本波反彈以來高點，盤面資金良性輪動，南亞（1303）、南亞科等兩檔集團股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

南亞第2季以來營運明顯增溫，主要受惠人工智慧（AI）算力需求帶動電子材料銷售量與售價同步成長，載板、銅箔基板等高階材料供不應求，產能利用率維持九成以上，加上產品售價逐月調漲、利差擴大，推升營收與獲利走揚。

隨原料價格逐步回穩，下游客戶觀望態度收斂並陸續回補庫存，加上夏季瓶用粒及廠辦工程建材需求進入旺季，法人預期，南亞各產品接單逐步轉佳，電子材料需求持續強勁，第3季營收表現可望較第2季更上一層樓。

法人指出，南亞科隨DRAM市場需求升溫及產品價格大幅上揚，第2季營運明顯躍升，毛利率增至79.4%，稅後純益501.9億元，累計上半年每股純益23.3元。其中AI基礎設施及伺服器相關產品上半年營收占比超過 20%，高附加價值應用重要性逐步上揚。

南亞科8月營收446.9億元，月增1.8%、年增560.8%，再創單月歷史新高，法人評估，下半年產品報價仍具上漲空間，加上持續擴展DDR5、LPDDR5及客製化AI等產品布局，營運熱度可望延續。

權證發行商指出，投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。