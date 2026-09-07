期貨商論壇／原油期 伺機布局

國際油價在8月初經歷短暫修正後，近期再度發動漲勢，而引發這波油價飆升的原因是美伊局勢再度惡化。期貨法人建議，近期可利用布蘭特原油期貨伺機操作。

期貨法人分析，8月底至9月初來，美國與伊朗在荷莫茲海峽周邊的軍事衝突再度升級。市場擔憂中東原油供應恐長期中斷，進而大幅推升能源市場的地緣政治風險溢價。

基本面的供應緊繃也對油價提供一定支撐。OPEC+於6日的月度線上會議中，決定維持10月的原油產量配額不變，暫停原定推動的增產進程。在實體市場庫存本就維持偏低的背景下，OPEC+此舉凸顯其力挺油價的決心，限制近期的供應增長，使投機資金與避險部位大舉湧入布局，原油期貨創下近三個月來新高，技術面重回所有均線上。

近期原油市場受中東地緣政治風險溢價與OPEC+限制供應增長的基本面雙重推升，預期後續市場波動將持續放大，可觀察短多趨勢是否延續。投資人可善用期貨及選擇權工具進行彈性布局，並可透過「布蘭特原油期貨」進行交易。（統一期貨提供）

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