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期貨商論壇／群創期 長線看俏

經濟日報／ 記者崔馨方整理

群創（3481）將既有大尺寸面板製程、精密加工及量產經驗延伸至半導體先進封裝領域，發展扇出型面板級封裝（FOPLP）、Chip First、Chip Last及TGV等技術，期貨法人建議可利用群創期積極操作。

群創逐步切入AI、高效能運算（HPC）、光通訊、機器人及車用電子等應用，近期加速先進封裝布局，首次發表Chip Last關鍵技術平台，並以Core為基礎打造高密度異質整合（HIPoS）平台，結合多層RDL與Embedded Core，推進客戶驗證，預計2027年下半年量產。

在既有技術量產方面，群創Chip First已具備量產驗證實績，單月出貨量突破4,000萬顆並持續雙位數成長，可應用於RF衛星天線、PC、車用及AI伺服器功率元件。

展望後市，群創FOPLP布局將由Chip First逐步延伸至Chip Last、RDL及TGV，短期以衛星通訊與功率元件需求為主，中期深化面板級測試與RDL基板，長期則朝TGV與玻璃基板方向發展，切入AI及HPC大型封裝市場，群創中長期營運成長動能值得持續關注。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

群創 面板 大尺寸面板

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