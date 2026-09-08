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台指期 短線偏多操作

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（7）日同步收漲，集中市場加權指數漲775點，收47,326點；台指期則漲761點至47,470點，正價差達143.73點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日呈現開高走高格局，早盤受高檔獲利了結賣壓影響，自高點一度回落近400點，隨後在台積電（2330）、聯發科拉抬帶動下，突破上周高點，終場指數大漲761點，以紅K棒作收，日K連二紅。法人表示，目前指數在AI相關族群走強、下檔均線向上發散支撐下，指數持續墊高，多方架構維持不變，短線操作建議維持偏多格局。

籌碼面部分，三大法人買超1,138.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少914口至5,998口，其中外資淨空單減少2,990口至79,399口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加357口至7,142口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W2買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在46,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1上升至1.12。VIX指數上升1至25。外資台指期買權淨金額-4.12億元；賣權淨金額0.33億元。

美國最新非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期的5.3萬人，失業率則持平於4.1%，顯示勞動市場仍具韌性，也促使市場重新評估聯準會（Fed）短期利率政策路徑。

綜合台新、永豐期貨看法，台股昨日在半導體權值股走強帶動下，突破47,300點關卡，盤面多方氣氛有所回溫；不過，個股漲跌家數仍呈現分歧，盤勢漲勢主要集中於半導體及部分題材股，市場追價力道仍有待觀察。後續可留意聯電強勢表現能否延續、半導體類股漲勢是否進一步擴散，以及成交量能否維持在兆元附近，作為觀察盤勢後續表現的重要指標。

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