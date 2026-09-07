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ESG期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

Morningstar統計，第2季全球永續基金新資金流入約37億美元，較首季明顯縮水；歐洲流入金額更腰斬至35億美元。產品面同樣萎縮，今年歐洲僅13檔新ESG基金成立，卻有64檔關閉；美國也是三檔新掛牌、22檔退場。

主因有二：一是各國監管趨嚴，不少基金遭質疑「漂綠」；二是ESG基金報酬近年普遍落後大盤，資金因而外流。

台灣境內ESG基金規模截至今年6月底達1兆1,921億元，較去年2月底的8,965億元增加近3,000億元，期間幾乎沒有新基金掛牌，顯示是既有產品持續吸金所致。

台灣ESG基金逆勢成長，關鍵在於台灣真正把ESG做得最徹底的一群企業，恰好是半導體、科技權值股，它們既是帶動大盤與AI行情的主力，也是ESG的積極實踐者，兩者本來就高度重疊，使境內ESG基金的持股與台股大盤幾乎同步，績效隨半導體供應鏈上漲而亮眼，也讓資金持續加碼。

值得投資人留意的是，若一檔ESG基金成分股與大盤或科技指數高度重疊，其性質已較接近科技類基金，而非傳統定義下強調分散與永續經營的投資組合。

對一般投資人而言，面對掛有「ESG」名稱的產品，不宜直接視為加分項，建議進一步檢視基金公開說明書中的實際持股與追蹤指數，以掌握資金流向背後的真實風險與機會。

（永豐期貨提供）

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