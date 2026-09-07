國際金價8月延續強勢，現貨全月大漲近9%，但步入9月後一度顯著拉回，現貨黃金9月2日盤中一度失守4,300美元關卡，創下近四周低點，主因美元指數走強、美國公債殖利率走高。

美國9月2日晚間公布的8月ADP民間就業人數遠遜市場預期，就業降溫跡象再現，緩解市場對聯準會偏鷹的疑慮，美元指數隨即自近一周高點回落，金價強彈回升，現貨黃金重返4,400美元上方，市場焦點接下來轉向11日公布的8月CPI數據，將是左右FOMC會議決策方向的關鍵指標。

中東情勢雖較先前緊張時期趨於緩和，但變數仍多，避險資金並未因此明顯退場。此外，全球最大黃金ETF-SPDR黃金持倉量截至8月20日已增至約1,056.6公噸，寫下階段新高，顯示法人資金逢回布局態度依然積極。

技術面觀察，黃金在4,300至4,500美元區間呈劇烈震盪，短線波動明顯放大，若後續能站穩4,400美元之上並延續量能，仍有機會再度挑戰4,500美元大關，惟須留意CPI數據是否干擾市場節奏。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，臺灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨契約規格已於今年7月起正式調整生效，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權契約規模縮小，有助活絡商品交易，投資人可更加靈活操作。

（華南期貨提供）

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