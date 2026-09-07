聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 提防高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（4日）開高走高，終場收在46,551點，大漲693點，重新站回46,000點整數關卡；台指期更勁揚885點、至46,704點，正價差為152.87點。期貨商表示，目前台指期回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,912口，其中外資淨空單增加814口至82,389口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加358口至6,785口。

上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為400餘口，買權賣權OI總量相當。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，盤中自高點迅速回落近600點，午盤過後在被動元件、散熱族群以及鴻海、聯發科等權值股的拉抬下，指數由黑翻紅，終場指數以紅K棒留下影線作收；目前指數回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周五結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在46,000點。

整體而言，台股上周五呈跌深反彈格局，顯示低檔承接意願濃厚，然而在技術面尚未重返多頭排列前，仍需提防高檔解套賣壓出籠。短線盤勢將回歸個股表現，建議順勢聚焦具實質業績支撐的AI供應鏈。

台指期 期貨 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國8月非農數據遠高於預期 台指期夜盤豬羊變色

持有緯穎台股ETF績效搶眼

台股下跌784點！00406A除息日逆勢爆逾20萬張大量 低接買盤湧入

美購債計畫及蘋果發表會將登場 法人：台股季線區間震盪

相關新聞

ESG期 伺機布局

Morningstar統計，第2季全球永續基金新資金流入約37億美元，較首季明顯縮水；歐洲流入金額更腰斬至35億美元。產品面同樣萎縮，今年歐洲僅13檔新ESG基金成立，卻有64檔關閉；美國也是三檔新掛牌、22檔退場。

台指期 提防高檔震盪

台股上周五（4日）開高走高，終場收在46,551點，大漲693點，重新站回46,000點整數關卡；台指期更勁揚885點、至46,704點，正價差為152.87點。期貨商表示，目前台指期回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

玉山金、中信金 四檔靚

法人買盤近期湧進金融股，主要看中其獲利穩定及未來如升息有利差題材，玉山金（2884）及中信金（2891）股價也隨之走揚。權證發行商表示，看好二檔金融股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

研華 瞄準逾100天

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）第2季稅後淨利為45.18億元，年增127%、季增36%；每股純益達5.2元。單季營收及獲利均創新高，毛利率受短期關鍵原物料價格波動影響，較去年同期下滑；累計上半年整體營運表現強勁，稅後淨利為78.52億元，年增66%，上半年每股稅後純益為9.05元。

凱基金 兩檔放閃

凱基金（2883）自結至今年7月稅後獲利305.38億元，累計每股稅後純益約1.77元，優於市場預期，實現股票處分利益448.5億元，獲利對保留盈餘貢獻753.74億元，獲利表現創歷史同期新高。

儒鴻 挑價內外20%

儒鴻（1476）訂單能見度約六個月，受到區域戰事未歇及總體經濟前景疑慮影響，客戶拉貨仍存在不確定性。若單就目前拉貨力道觀察，單月營收仍將維持30億元以上。維持「買進」評等，目標價366元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。