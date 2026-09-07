台指期 提防高檔震盪

台股上周五（4日）開高走高，終場收在46,551點，大漲693點，重新站回46,000點整數關卡；台指期更勁揚885點、至46,704點，正價差為152.87點。期貨商表示，目前台指期回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,912口，其中外資淨空單增加814口至82,389口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加358口至6,785口。

上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為400餘口，買權賣權OI總量相當。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，盤中自高點迅速回落近600點，午盤過後在被動元件、散熱族群以及鴻海、聯發科等權值股的拉抬下，指數由黑翻紅，終場指數以紅K棒留下影線作收；目前指數回測10日均線有撐，並重返至所有均線之上，整體多方架構維持不變，短線建議偏多操作。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周五結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在46,000點。

整體而言，台股上周五呈跌深反彈格局，顯示低檔承接意願濃厚，然而在技術面尚未重返多頭排列前，仍需提防高檔解套賣壓出籠。短線盤勢將回歸個股表現，建議順勢聚焦具實質業績支撐的AI供應鏈。