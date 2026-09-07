法人買盤近期湧進金融股，主要看中其獲利穩定及未來如升息有利差題材，玉山金（2884）及中信金（2891）股價也隨之走揚。權證發行商表示，看好二檔金融股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

2026-09-07 01:23