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凱基金 兩檔放閃
凱基金（2883）自結至今年7月稅後獲利305.38億元，累計每股稅後純益約1.77元，優於市場預期，實現股票處分利益448.5億元，獲利對保留盈餘貢獻753.74億元，獲利表現創歷史同期新高。
凱基銀行累計前七月稅後獲利49.54億元，年增22%；凱基證券累計前七月稅後獲利186.57億元創同期新高，年增264%。凱基人壽今年上半年保險合約服務邊際餘額CSM約2,436億元，主要成長來自於新契約貢獻；凱基人壽今年累計至7月稅後獲利104.03億元，加計FVOCI股票處分利益約445.6億元，合計對保留盈餘貢獻549.6億元。
權證券商建議，看好凱基金後市股價表現的投資人，可用價外15%左右、可操作天期逾100天的商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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