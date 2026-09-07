儒鴻 挑價內外20%

儒鴻（1476）訂單能見度約六個月，受到區域戰事未歇及總體經濟前景疑慮影響，客戶拉貨仍存在不確定性。若單就目前拉貨力道觀察，單月營收仍將維持30億元以上。維持「買進」評等，目標價366元。

法人表示，若客戶新品拉貨力道提升，儒鴻今年下半年毛利率將朝31%邁進。展望2027年，儘管整體展望尚不明朗，不過從客戶開發進度及洽談意願觀察，儒鴻對明年上半年仍抱持審慎樂觀態度。此外，印尼新廠目前仍處於設計階段，維持2027第4季量產的目標。

權證發行商建議，若看好儒鴻後市，可挑相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）

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