研華 瞄準逾100天
全球工業物聯網領導廠商研華（2395）第2季稅後淨利為45.18億元，年增127%、季增36%；每股純益達5.2元。單季營收及獲利均創新高，毛利率受短期關鍵原物料價格波動影響，較去年同期下滑；累計上半年整體營運表現強勁，稅後淨利為78.52億元，年增66%，上半年每股稅後純益為9.05元。
展望後市，法人認為，受惠半導體設備、自動化等終端客戶需求強勁，且DDR4／SSD等關鍵零組件供應吃緊，價格持續攀升，客戶積極下單至未來18個月的長單以確保產能與料件，顯示工業電腦景氣佳，客戶需求上揚。
權證券商建議，若看好研華後市表現，可買進價內外15%以內、距到期日100天以上認購權證，參與這波偏多行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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