玉山金、中信金 四檔靚

法人買盤近期湧進金融股，主要看中其獲利穩定及未來如升息有利差題材，玉山金（2884）及中信金（2891）股價也隨之走揚。權證發行商表示，看好二檔金融股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

玉山金自結上半年稅後純益214.34億元，年增27.81%。法人認為考慮到2026年獲利可望挑戰超越400億元，加上2025年底帳上可分配餘額扣除2027年三商壽增資額，及併入三商壽後股本膨脹9%，並以4%現金殖利率做為參考依據，2027年現金配發率約落在60~63%間，預估換算可望配發1.5~1.6元現金股利。

中信金今年上半年稅後淨利395億元，年增10%，每股稅後盈餘1.96元，成長主因為：一、中信銀利息、手續費兩大核心淨收益皆雙位數成長；二、台壽保因接軌IFRS 17，具有穩定保單服務結果與利差益，該子公司亦有103億元獲利貢獻；證券、創投資公司獲利皆倍數跳增至22億元、16億元。

三、放款動能強勁，且海外子行陸續有不良壞帳產生，預期今年淨提存將年增27%， 2027年相對穩定；投資市場波動影響台壽保的TPL評價利益、分紅保單挹注。

法人認為，中信金獲利穩健成長，持續創高；子公司資本充足，中信金近年現金股利配發率皆維持逾六成，且OCI股票資本利得前七月共347億元亦可為配息來源，估2027年將配現金股利2.5~3元。