亞光、今國光 四檔搶鏡

市場預期Google將釋出Android XR平台最新進展，並亮相搭載Android XR的智慧眼鏡，光學鏡片設計製造的亞光（3019）與今國光業績具成長空間；權證發行商表示，可運用相關認購權證參與個股行情。

亞光今年前七月營收167億元，年增15.5%。輕便型數位相機為主要成長動能之一，今年整體出貨量有望超越400萬台，輕便型相機訴求輕薄，又有光學變焦效果，受年輕人喜愛，成近年營運一大動能。

亞光布局AI資料中心液冷散熱由持股百分百的子公司精熙國際與矽谷新創散熱公司Frore System合作，以精密加工技術供應水冷板關鍵金屬件，規劃在菲律賓新廠生產，惟估計2028年後對營收才有顯著貢獻。亞光布局CPO主要FAU中的Metalens採蝕刻奈米技術，估計2026年底送樣。此外，人形機器人及AR智慧眼鏡等高階光學應用持續布局。

今國光7月合併營收5.24億元，為近12年來新高，較去年同期成長93.16%，較6月成長21.17%；今年累計前七月合併營收29.38億元，較去年同期成長63.99%，營收成長主要受惠紅外線熱感應鏡頭成長；第3季為傳統旺季，營運表現預期優於其他季度。

今國光受惠紅外線熱感應鏡頭成長動能持續挹注，加上車載鏡頭客戶追加訂單，及AR布局發酵，看好今年營運走勢優於去年。

看好亞光、今國光後市股價表現的投資人，可買進價外20%以內、有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。