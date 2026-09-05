聽新聞
0:00 / 0:00

亞光、今國光 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

市場預期Google將釋出Android XR平台最新進展，並亮相搭載Android XR的智慧眼鏡，光學鏡片設計製造的亞光（3019）與今國光業績具成長空間；權證發行商表示，可運用相關認購權證參與個股行情。

亞光今年前七月營收167億元，年增15.5%。輕便型數位相機為主要成長動能之一，今年整體出貨量有望超越400萬台，輕便型相機訴求輕薄，又有光學變焦效果，受年輕人喜愛，成近年營運一大動能。

亞光布局AI資料中心液冷散熱由持股百分百的子公司精熙國際與矽谷新創散熱公司Frore System合作，以精密加工技術供應水冷板關鍵金屬件，規劃在菲律賓新廠生產，惟估計2028年後對營收才有顯著貢獻。亞光布局CPO主要FAU中的Metalens採蝕刻奈米技術，估計2026年底送樣。此外，人形機器人及AR智慧眼鏡等高階光學應用持續布局。

今國光7月合併營收5.24億元，為近12年來新高，較去年同期成長93.16%，較6月成長21.17%；今年累計前七月合併營收29.38億元，較去年同期成長63.99%，營收成長主要受惠紅外線熱感應鏡頭成長；第3季為傳統旺季，營運表現預期優於其他季度。

今國光受惠紅外線熱感應鏡頭成長動能持續挹注，加上車載鏡頭客戶追加訂單，及AR布局發酵，看好今年營運走勢優於去年。

看好亞光、今國光後市股價表現的投資人，可買進價外20%以內、有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。

亞光 今國光 國光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞德客合併營收寫最強8月

旺宏、華邦電 權證四檔靚

騰輝營收／8月創新高 AI 應用浪潮與 HDI 訂單外溢效應

直得接單暴衝 業績熱轉

相關新聞

京元電、富喬 挑長天期

台股在高檔震盪之際，投資買盤焦點轉向基本面，法人看好營運前景、業績將持續成長的京元電子（2449）、富喬等個股受青睬，權證券商建議，可用偏價外的長天期認購權證，參與相關個股走勢。

亞光、今國光 四檔搶鏡

市場預期Google將釋出Android XR平台最新進展，並亮相搭載Android XR的智慧眼鏡，光學鏡片設計製造的亞光（3019）與今國光業績具成長空間；權證發行商表示，可運用相關認購權證參與個股行情。

鼎元 押價內外10%

鼎元（2426）積極轉型奏效，受惠於AI資料中心引爆高速傳輸商機，成功切入800G與1.6T光通訊模組供應鏈；隨高毛利產品比重拉升，近期單月獲利表現亮眼，使基本面與股價同步走強，成為盤面焦點。

國泰金 兩檔帶財

國泰金（2882）受惠股市熱絡，上半年金控處分OCI獲利逾894億元，加上其他權益較前季增加近2,500億元，金控淨值較開帳數增加逾1,254億元；國泰世華獲利動能穩健，2027年可分配盈餘可期，以配發率40~50%計算的明年現金股利可逾6元，股價具殖利率支撐。

南亞 選逾六個月

南亞（1303）為因應AI相關應用需求持續成長，營運重心朝電子材料事業發展。其中，銅箔占電子材料營收比重約一成左右，銷量以HVLP1及HVLP2為主，HVLP3及類HV P4則是少量銷售，而HVLP5則處於開發階段；銅箔基板占電子材料營收比重約20%，隨漲價趨勢持續，7月比重已增至近30%，比重將進一步提升。

最牛一輪／大立光有戲 國泰65樂

大立光（3008）已取得光纖陣列（FA）量產訂單，預計第3季底自動化試產線架設完成，最快明年中量產貢獻營收。市場傳出，大立光CPO布局已由零組件延伸至下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。