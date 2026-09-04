美國8月非農數據遠高於預期 台指期夜盤豬羊變色

台指期夜盤4日開盤時，在美股電子盤漲勢一度收斂中，以46,622點、下跌87點開出後，雖在日盤漲多後，獲利了結賣壓出拖累下，一度干擾人氣，不過，在國際油價由紅翻黑、那斯達克電子盤漲勢擴大下，指數快速翻紅，最高來到46,985點、上漲276點，但在晚間20點30分公布的非農就業遠高於市場預期中，行情急殺翻黑，截至晚間約21點，指數來到約46,615點、下跌94點。

2026-09-04 21:03