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美國8月非農數據遠高於預期 台指期夜盤豬羊變色

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤4日開盤時，在美股電子盤漲勢一度收斂中，以46,622點、下跌87點開出後，雖在日盤漲多後，獲利了結賣壓出拖累下，一度干擾人氣，不過，在國際油價由紅翻黑、那斯達克電子盤漲勢擴大下，指數快速翻紅，最高來到46,985點、上漲276點，但在晚間20點30分公布的非農就業遠高於市場預期中，行情急殺翻黑，截至晚間約21點，指數來到約46,615點、下跌94點。

4日美股電子盤焦點，在於晚間20點30分公布的美國非農就業數據上，8月增加16.2萬人，為3月以來新高，預期為增加5.6萬人，前值由減少2.3萬人修正為增加2.1萬人，8月失業率為4.1%，預期、前值均為4.1%，隨8月就業成長超出預期，失業率維持穩定，在中東緊張情勢帶動通膨壓下，勞動市場仍保持強勁下，市場交易員正在進一步押注聯準會9月將升息下，道瓊、那斯達克、標普電子盤快速由紅翻黑，美國10年、20年、30年公債殖利率快速由黑翻紅，WTI、布蘭特原油跌勢擴大，也拖累台指期夜盤快速下跌。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,413元、平盤附近遊走，電子期下跌0.06%，半導體期下跌0.58%，中型100期貨指數下跌0.33%。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股在歷經短線回檔走勢，多頭隨即展開反撲，不僅突破前一日的長黑高點46,517點，而且也收復短期均線，此舉在型態上已實質破壞短線連續回檔的走勢，讓大盤得以重回短線偏多的架構。目前正值8月營收密集公布期，應全面檢視手中持股，操作上，應優先鎖定基本面展望明確、營收表現亮麗的強勢標的。

台指期 夜盤 美國

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