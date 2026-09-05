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鼎元 押價內外10%
鼎元（2426）積極轉型奏效，受惠於AI資料中心引爆高速傳輸商機，成功切入800G與1.6T光通訊模組供應鏈；隨高毛利產品比重拉升，近期單月獲利表現亮眼，使基本面與股價同步走強，成為盤面焦點。
產業後市方面，法人看好鼎元成功擺脫傳統低毛利LED紅海，轉向高附加價值的感測元件與光通訊領域。隨著美系客戶拉貨動能延續，訂單能見度佳，推動營運步入全新成長軌道，吸引市場買盤持續進駐。
股價表現方面，鼎元近期走勢強勁、多次帶量上攻。權證發行商建議，看好其轉型爆發力的投資人，可透過認購權證來放大槓桿效益，選價內外10％內、到期日180天以上的標的，並嚴守停損停利機制，以兼顧收益與風險。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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