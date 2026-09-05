南亞（1303）為因應AI相關應用需求持續成長，營運重心朝電子材料事業發展。其中，銅箔占電子材料營收比重約一成左右，銷量以HVLP1及HVLP2為主，HVLP3及類HV P4則是少量銷售，而HVLP5則處於開發階段；銅箔基板占電子材料營收比重約20%，隨漲價趨勢持續，7月比重已增至近30%，比重將進一步提升。

玻纖布方面，由日東紡提供Low-Dk2原紗再製成玻纖布，將於下半年穩定放量。整體而言，南亞電子材料營運策略在中階產品拓展銷售加上高階產品開發下，營收及營益率皆將提升，市場估今年每股純益達13.3元。

看好南亞後市的投資人，可用價內外5%以內、有效天期逾180天的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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