南亞（1303）為因應AI相關應用需求持續成長，營運重心朝電子材料事業發展。其中，銅箔占電子材料營收比重約一成左右，銷量以HVLP1及HVLP2為主，HVLP3及類HV P4則是少量銷售，而HVLP5則處於開發階段；銅箔基板占電子材料營收比重約20%，隨漲價趨勢持續，7月比重已增至近30%，比重將進一步提升。

2026-09-05 00:17