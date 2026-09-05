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國泰金 兩檔帶財
國泰金（2882）受惠股市熱絡，上半年金控處分OCI獲利逾894億元，加上其他權益較前季增加近2,500億元，金控淨值較開帳數增加逾1,254億元；國泰世華獲利動能穩健，2027年可分配盈餘可期，以配發率40~50%計算的明年現金股利可逾6元，股價具殖利率支撐。
國泰世華銀行維持公司放款可呈雙位數成長，全年信用成本持平在0.25％；法人估全年淨利差在1.63~1.65%；財管手收部分因資本市場熱絡將可保持雙位數成長。今年淨利息收益成長推升銀行獲利持續創高可期；國壽今年經常性收益率預期達3.5%。
權證券商建議，看好國泰金後市股價表現的投資人，可用價外20%至價內10%、有效天期逾90天的商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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