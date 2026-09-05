京元電、富喬 挑長天期

台股在高檔震盪之際，投資買盤焦點轉向基本面，法人看好營運前景、業績將持續成長的京元電子（2449）、富喬等個股受青睬，權證券商建議，可用偏價外的長天期認購權證，參與相關個股走勢。

京元電子第2季營收季增9.3%、年增33.2%，毛利率受夏季電費影響而降至39.5%，稅後純益24.9億元，季增9%、年增14.5%，每股純益（EPS）2.04元。

因主要客戶XPU重新設計，新平台來料仍未明顯放量，加上通訊大客戶處於新舊產品交替階段，但市場預估第3季營收120.6億元，季增8.2%、年增29.8%，稅後純益25.8億元，季增3.7%、年增12.2%，EPS為2.1元。

京元電第4季開始進入新一波成長周期，主因自聯發科的TPU後段測試需求自9月開始爬坡，並於第4季起完整貢獻，此外，CPU 需求的成長帶動產能利用率提升，毛利率可顯著回升。

法人預期京元電今年營收477.4億元、年增36.7%，毛利率39.6%，稅後純益107.7億元，較去年因有處分蘇州廠房挹注的數字持平，EPS為8.8元。

富喬為玻纖紗、玻纖布生產製造商，電子級玻纖紗以優先供應自有布廠使用為原則，僅部份供應其他電子布廠，並規劃一定比例產製工業用玻纖紗對外銷售，第2季毛利率39.9%，EPS為1.44元；第3季預估營收為24.9億元，季增17.2%，毛利率43.1%，EPS為1.2元。

富喬握有紗、布垂直整合的能力，深耕研發、量產技術，挾帶積極與客戶合作的優勢，持續追尋和掌握強勁的成長機會，在高階品項供料的產業鏈占有一席之地，法人預估全年營收94.5億元，年增58.2%，毛利率41.19%，稅後純益28.1億元，EPS成長至4.8元。