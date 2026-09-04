群益期「2026人機交易對決」9月1日開戰！獎金衝上近200萬元史上新高

台股加權指數在46K附近高檔震盪，不少投資人透過個股期貨、海外期貨積極尋找波段財。

群益期貨宣布，邁入第11年的年度大型實單交易競賽「2026人機交易對決」於9月1日正式開戰，總獎金一口氣衝上近200萬元，創下歷屆新高，也讓今年賽事話題度較去年再升溫。

其中。主觀交易與量化交易高手將同場較勁，透過真實市場、實單績效及多元評比，找出真正經得起行情考驗的交易贏家。今年賽事更首度以CME Group、CBOE、SGX及Eurex等國際交易所旗下商品命名獎項，鼓勵投資人放眼全球市場練兵。

群益期貨舉辦交易競賽的初衷，是希望讓真正有實力的交易者有一個證明自己的舞台，因此競賽長期堅持以實單交易方式進行，不以短期獲利論英雄，而是從獲利、報酬率、交易口數及風險報酬等不同面向檢視交易實力。

今年除設置總冠軍及程式交易等特色獎項外，更以CME Group、CBOE、SGX及Eurex等國際交易所旗下商品為名，推出四大「交易王」加碼獎項，鼓勵投資人放眼全球市場；參賽者若同時取得總冠軍及多項特別獎，個人最高可獨得56萬元，讓不同交易風格的高手都有機會憑實力站上贏家舞台。

今年賽事另一大看點，是邁入第二屆的「黑白交易擂台賽–巔峰戰」。首屆前三名戰隊全數回歸，包括由期天資訊負責人吳偉仁領軍的期天大勝戰隊、群益期貨研究團隊組成的群益期貨戰隊，以及由莎拉領軍的莎拉戰隊；賴聖唐、聚財網、羊叔等市場知名交易達人也再次組隊參賽，共組成6支明星戰隊。今年更首度開放素人自行組隊挑戰—究竟是衛冕的知名高手守住寶座，還是素人黑馬突圍奪冠，成為本屆賽事最大變數。

直播交易擂台賽將橫跨海外期貨、槓桿保證金及國內個股期貨市場，冠軍隊伍可抱走30萬元獎金。海外期貨及槓桿保證金賽事於每周二、五晚間9點15分至10點40分直播；今年新增的國內個股期貨賽事，則直接把戰場搬進台股盤中，於上午9點15分至10點40分開戰，讓觀眾能同步觀察不同交易高手如何研判盤勢、配置策略、控制風險。透過直播形式，不只呈現最終損益，更進一步拆解交易者的決策過程，讓期貨專業知識轉化為淺顯易懂的實戰內容。

群益期貨表示，真正有價值的金融科技，不只是增加交易工具，而是進一步降低專業技術門檻，讓更多好的交易想法有機會被實現與驗證。隨著量化交易工具逐漸普及，許多投資人並非缺乏交易想法, 而是卡在如何把策略轉化為可執行的程式。

為此，群益期貨推出自行訓練的「群益AI量化程式生成器」，使用者只要以自然語言描述交易邏輯，即可生成MltiCharts策略語法，大幅降低量化交易的程式開發門檻，也減少反覆撰寫、除錯與修改程式所需的時間，讓交易者更聚焦於策略設計與績效驗證。完成策略後，交易者也可進一步參與「2026人機交易對決」，挑戰獎金10萬元的「程式獲利王」，讓AI協助產出的交易策略真正走進市場，接受實單績效的檢驗。

「群益期貨2026人機交易對決」自9月1日開戰，活動期間同步推出新開戶加碼任務，即日起至11月30日完成新開戶及下單交易，最高可享5,400元回饋。競賽辦法及直播賽程以「群益期貨2026人機交易對決」活動網站為準。