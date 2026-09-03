期貨商論壇／黃金期 謹慎追價

黃金8月底急跌後止穩反彈，市場重新聚焦美國利率路徑，美元指數與美債殖利率回落，為金價帶來喘息空間。期貨法人表示，可利用黃金期貨（TGF）伺機操作。

美國8月ADP民間就業報告僅新增3.8萬人，低於市場預期的4.7萬人，也不及7月的4.6萬人，勞動市場動能放緩。數據公布後，市場下修高利率維持更久的押注，美元與美債殖利率走低，帶動現貨黃金反彈回升至每盎司4,400美元附近。

接下來仍須觀察周五公布的美國非農就業報告，若數據續弱，持有黃金的機會成本可望下降，同時黃金ETF資金流向也值得留意，GLD持有量增加4.28公噸至1,046.64公噸，顯示修正後已有資金回補。

技術面仍處於急跌後整理與驗證階段，多空短線將隨數據結果重新定價，金價反彈後上方賣壓尚待消化，若非農結果再度推升利率維持高檔預期，回檔整理機率將提高；宜避免追價，先控制部位等待數據落地。

投資人可透過黃金期貨（TGF）來參與黃金行情，以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，進入門檻較低，但需留意投資風險。（台新期貨提供）

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