期貨商論壇／東陽期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

汽車零組件廠東陽（1319）受惠美國關稅優惠措施，銷美關稅自27.5%大降至15%，客戶庫存回補需求逐步顯現，下半年營運可期，建議可利用東陽期伺機操作。

東陽自結7月稅前淨利3.97億元、每股稅前盈餘0.67元，年增1.37倍，創同期歷史次高。展望下半年，隨關稅稅率調降，客戶庫存回補需求逐步顯現；邁入9至10月北半球售後維修（AM）市場傳統旺季，客戶補庫存力道增強，帶動產能利用率有望回升至95%高檔，下半年營運有望逐季走揚。

歐美保險公司為降低理賠支出，持續擴大CAPA認證AM件的採用率，驅動AM碰撞件全球滲透率穩健爬升。東陽身為全球第一大汽車AM塑膠件製造商，手握逾25,000個品項及涵蓋全球八成以上車型的模具庫。在旺季備貨潮發酵、規模經濟效益顯現及歐美長期結構性需求支撐下，公司整體中長線成長動能依舊充沛。

東陽期貨自6月中旬未能有效突破前波高點後，盤勢轉為下行，7月底止跌後逐步反彈，8月上旬突破短中期均線，帶動短線多方動能明顯回溫。近期指數再度轉為高檔橫盤整理，5、10日均線糾結，短中期多空力道逐漸趨於平衡。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

東陽 庫存 歐美

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