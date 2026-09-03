期貨商論壇／東陽期 伺機操作

台股近來在各項不確定變因干擾下短線承壓，指數拉回整理，盤面個股跌多於漲，使得市場買盤紛紛轉進如元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1等指數反向型ETF避險，帶動相關連動的認購權證勁揚。

2026-09-04 00:44