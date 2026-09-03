台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（3）日同步收跌，現貨指數大跌307點，收45,857點；台指期則跌328點至45,837點，逆價差為20.66點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤一度遭遇賣壓，翻黑回測46,000點關卡後隨即向上拉抬，不過午盤過後賣壓再度湧現，終場下跌328點，以黑K棒作收。

目前指數接連失守46,000點關卡及10日均線，不過短、中、長期均線仍維持多頭排列，多方架構尚未遭到破壞，因此短線偏多格局仍未改變。

籌碼面部分，三大法人賣超637.12億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,106口至6,052口，其中外資淨空單減少3,754口至81,575口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,023口至6,427口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月F1買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在45,000點。全月未平倉量put／call ratio值由0.84下降至0.77。VIX指數下降0.45至25.65。

綜合台新、永豐等期貨商表示，昨日台指期盤中雖一度大漲，但買盤未能延續，並跌破46,000點關卡及5日均線，短線反彈架構轉弱。上方先觀察46,000點及5日線能否重新收復，若能站穩，指數才有機會進一步挑戰46,500點壓力。

下方則留意昨日低點支撐，若失守，指數恐回測45,500點及月線；後續須觀察尾盤急殺是短線籌碼洗盤或資金撤離訊號，以及記憶體、被動元件族群能否止穩，作為判斷賣壓是否進一步擴散的重要觀察指標。