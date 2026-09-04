全民權證─發行者專區／玉山金 挑逾120天

台股近來表現疲弱，金融股卻強勢表態，除獲利表現亮眼外，高股息殖利率是吸引買盤的關鍵。如昨（3）日玉山金（2884）股價開高收高，終場大漲2.7元、收43.2元，創歷史新高紀錄，表現亮眼。

玉山金上半年獲利創歷年同期最高，每股純益（EPS）達1.2元優於預期。展望後市，信用卡業務和財管淨手續費收益將維持雙位數成長，而資金環境逐步改善，使淨利差可望逐季回升。

法人預估玉山金2027年將配發1.4元現金股利、以昨日收盤價計算，現金殖利率約3.2%，仍顯著高於台股均值2.36%，因而吸引買盤追捧。

權證發行商建議，看好玉山金後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期逾四個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

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