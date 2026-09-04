全民權證─發行者專區／聯發科 兩檔衝刺

聯發科（2454）發行39億美元海外可轉債，大部分由輝達（NVIDIA）等人工智慧（AI）基礎設施生態系重要合作夥伴認購，加上切入AI ASIC領域逐漸開花結果，法人看好後市營運。

法人指出，聯發科與輝達合作關係將由GB10、RTX Spark、車載等拓展至雲端伺服器領域，輝達可將NVLink Fusion平台進一步落實於資料中心與AI機櫃生態系統，聯發科則藉由取得NVLink/NVHBM IP授權，提升爭取雲端廠訂單優勢。

聯發科隨TPU業務強勁成長，可望徹底改變營運結構，緩解消費性電子需求疲軟問題，法人預期，新客戶陸續加入，將帶動AI ASIC市占率提升。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證，參與行情。（元大證券提供）

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