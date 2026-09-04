全民權證─發行者專區／健鼎 選價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

AI伺服器需求持續升溫，帶動記憶體需求同步成長。法人預估，健鼎（3044）今年記憶體業務營收年增逾50%，可望與伺服器業務形成雙成長引擎。

AI Agent需求升溫帶動CPU需求成長，加上龍頭供應商產能優先配置於AI等高階應用，健鼎在通用型伺服器市場的市占率持續提升。另一方面，伺服器平台自2026年起由PCIe Gen5升級至Gen6，隨著材料規格與板層數同步提升，單機產值大幅增加。法人預估，健鼎伺服器與網通業務營收，在2026年、2027年將分別成長90.6%及34.1%。

看好健鼎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

健鼎 伺服器 營收

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