華碩、微星 四檔動能強

AI浪潮從伺服器延燒至終端市場，Agent PC有望成為PC產業下一波升級主軸，華碩（2357）、微星等台廠積極卡位，隨著AI應用逐步落地、產品規格升級，AI PC需求可望加速發酵，成為品牌廠後續營運成長的重要動能。

PC市場短期仍受記憶體成本上升壓抑，換機需求部分遞延，但RTX Spark首波產品受市場歡迎。法人分析，Agent PC從單點功能走向持續性工作流程，初期需求預計將集中於AI開發、內容創作、企業IT及資料分析等高價值應用，而相關用戶對本地推論（Local Inference）、資料隱私及長時間運作等需求較為明確。

法人分析，隨著RTX Spark等高效能平台導入高階筆電、桌機與工作站，加上跨App執行、權限管理等功能逐步成熟，AI應用也將從單點功能進一步轉向持續性工作流程，Agent PC可望帶動高階機種滲透率、整機ASP及單機存儲內容同步提升。

法人指出，短期PC市場仍受記憶體成本上升影響，部分換機需求可能遞延，惟品牌廠首波RTX Spark產品預訂即銷售一空，顯示市場呈現「總量偏弱、AI PC需求強勁」的結構性分化。

相關公司方面，法人看好華碩，其ROG、ProArt、NUC及RTX Spark產品布局完整，可望優先受惠高階機種占比及單機價值提升；微星等相關品牌廠已將Agent PC布局延伸至高階筆電、桌機與工作站，有利整機ASP及產品組合持續優化。

權證發行商建議，看好華碩、微星等後市具操作空間的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過150天等相關權證，藉以放大槓桿利潤。