強茂、頎邦 押逾四個月

台股昨（3）日受外資持續調節影響，連二日收黑，盤面題材股各自表態，強茂（2481）、頎邦等兩檔中小型電子股強勢走揚，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

產業趨勢來看，法人分析，人工智慧（AI）伺服器及高壓直流趨勢，持續扮演本次缺貨潮主要推手，國際大廠紛紛唱旺後市，安森美日前將AI資料中心功率半導體市場規模大幅調升至500億美元，單一AI機櫃電源元件及IC價值提高至2030年的11.5萬美元。

除功率元件市場供需改善、材料成本上揚，國際大廠陸續調漲報價外，全球功率半導體產業去中化效應亦為產品上揚關鍵，例如強茂車用及AI等毛利率較高產品線，驗證期由過去兩年大幅縮短至兩季。

強茂上半年AI營收占比約11%，受惠POWER MOSFET獲雲端服務供應商（CSP）客戶採用量大幅提升，加上小訊號及TVS等產品自開始放量出貨，CSP客戶產品亦進入量產期，法人預估全年AI相關功率元件營收翻倍成長。

頎邦近期搭上光通訊題材順風車，法人指出，目前已有六個光通訊相關專案通過認證，預計四個2026年量產，更多專案2027年放量，法人評估，2026年光通訊相關營收占比達5%至10%，2027年可望大幅攀升為25%至30%。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。