台指期夜盤多空激戰！上半場46K大關得而復失

台指期夜盤3日以45,902點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點10分，台指期夜盤暫報45,843點、漲24點、漲幅0.05%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,136點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達45,800點，高低點震盪336點，46K大關暫時得而復失，持續於45,800點附近震盪。

事實上，觀察台股日盤盤面結構，金融創高難敵電子沉重賣壓，電子股僅SEMICON相關設備股較有表現，砷化鎵、光通訊、玻纖布、銅箔基板、散熱、AI伺服器進入震盪，震盪逢回仍可留意；散裝、貨櫃整理後轉強，短多或有表現機會。

綜合台新、永豐期貨表示，目前持續跌破46,000點關卡及5日均線，短線反彈架構轉弱。上方先觀察46,000點及5日線能否重新收復，若能站穩，指數才有機會進一步挑戰46,500點壓力；下方則留意近日低點支撐，若失守，指數恐回測45,500點及月線；另外，後續須觀察尾盤急殺是短線籌碼洗盤或資金撤離訊號，以及記憶體、被動元件族群能否止穩，作為判斷賣壓是否進一步擴散的重要觀察指標。

法人提醒，近期籌碼面雖仍不穩定，預期對股市形成干擾，大盤將維持震盪盤堅格局，類股輪動持續。操作上建議選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線可持續關注台積電（2330）及先進製程與封裝、銅箔基板、光傳輸、電源管理、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學，以及高殖利率銀行與壽險等族群。