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台指期夜盤多空激戰！上半場46K大關得而復失

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤46K大關暫時得而復失，持續於45,800點附近震盪。記者許正宏／攝影
台指期夜盤46K大關暫時得而復失，持續於45,800點附近震盪。記者許正宏／攝影

台指期夜盤3日以45,902點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚8點10分，台指期夜盤暫報45,843點、漲24點、漲幅0.05%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,136點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達45,800點，高低點震盪336點，46K大關暫時得而復失，持續於45,800點附近震盪。

事實上，觀察台股日盤盤面結構，金融創高難敵電子沉重賣壓，電子股僅SEMICON相關設備股較有表現，砷化鎵、光通訊、玻纖布、銅箔基板、散熱、AI伺服器進入震盪，震盪逢回仍可留意；散裝、貨櫃整理後轉強，短多或有表現機會。

綜合台新、永豐期貨表示，目前持續跌破46,000點關卡及5日均線，短線反彈架構轉弱。上方先觀察46,000點及5日線能否重新收復，若能站穩，指數才有機會進一步挑戰46,500點壓力；下方則留意近日低點支撐，若失守，指數恐回測45,500點及月線；另外，後續須觀察尾盤急殺是短線籌碼洗盤或資金撤離訊號，以及記憶體、被動元件族群能否止穩，作為判斷賣壓是否進一步擴散的重要觀察指標。

法人提醒，近期籌碼面雖仍不穩定，預期對股市形成干擾，大盤將維持震盪盤堅格局，類股輪動持續。操作上建議選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線可持續關注台積電（2330）及先進製程與封裝、銅箔基板、光傳輸、電源管理、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學，以及高殖利率銀行與壽險等族群。

台指期 夜盤 漲幅

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旺宏、華邦電 權證四檔靚

AI需求強勁，記憶體在缺貨效應中，報價持續走揚，法人看好旺宏（2337）、華邦電等台廠營運表現，並陸續上修今年獲利，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證參與相關個股走勢。

友達、群創 權證選長天期

大盤指數在高檔震盪，資金轉移至中低價股，友達（2409）及群創交易熱絡，權證發行商認為，可挑偏價外的長天期認購權證，短線操作擴大獲利空間。

全民權證／台化 兩檔迎順風

台化（1326）第2季受到原油供應短缺行情大漲，帶動石化塑膠產品價格上漲，稅後純益60.92億元，每股純益（EPS）為1.04元，較去年同期轉虧為盈；上半年EPS為2.11元。

全民權證／穩懋 瞄準價外20%

穩懋（3105）今年受惠光通與衛星應用快速增加，手機應用需求也趨於穩定，第3季本業營運預期繼續走高；明（2027）年則因非手機應用快速放量，且手機產品需求亦復甦，預估獲利為近六年新高。

全民權證／雙鴻 挑選逾120天

雙鴻（3324）隨輝達（NVIDIA）GB系列伺服器追加訂單、水冷產品出貨增加，及ASIC散熱產品開始量產，帶動第3季營運明顯增溫，加上傳出切入Vera Rubin平台水冷板供應鏈，添增後續動能，近日股價強勢飆高。

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