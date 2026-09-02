美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

台指期夜盤2日開盤時，在美股電子盤走勢回穩帶動，以46,200點、上漲35點開出後，雖一度上衝到46,252點、上漲87點，不過，在美長天期債券殖利率持續衝高、那斯達克電子盤跌勢擴大下，指數快速翻黑下跌，最低來到45,686點、下跌479點，但在國際油價由漲轉跌、美長債殖利率應聲轉跌，美股電子盤急拉激勵，截至晚間約21點，指數來到約46,065點、下跌100點。

2日美股電子盤焦點，在於布蘭特原油一度逼近97美元大關後，在晚間20點過後，開始轉跌，加上最新公布的美國8月「小非農」ADP數據低於預期，就業人數增加3.8萬人，為1月來最小增幅，低於市場預期的4.8萬人、前值4.4萬人中，道瓊電子盤出現急拉行情，指數快速翻紅、上漲逾百點，那斯達克電子盤跌幅快速收斂，也左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,389元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.39%，半導體期下跌1.32%，中型100期貨指數下跌0.12%。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開低走低，就技術面觀察，大盤收長黑跌破5日線，短線走勢轉為震盪整理，所幸盤勢呈價跌量縮回檔格局，顯示籌碼面並未失控，接下來只要多方守住2日長紅低點46,081點，盤勢便不算實質轉弱，在大盤短暫整理過後，後市仍有望重新凝聚多頭攻勢再次挑戰47K。