全民權證／台化 兩檔迎順風

台化（1326）第2季受到原油供應短缺行情大漲，帶動石化塑膠產品價格上漲，稅後純益60.92億元，每股純益（EPS）為1.04元，較去年同期轉虧為盈；上半年EPS為2.11元。

展望後市，法人表示，由於輕油取得困難，台化在成本墊高之下，導致芳香烴利差較上半年呈現下滑，公司將透過外購低價原料及產銷配置以維持營運穩定性，未來因應市況變化而彈性調整產銷的營運策略，有望降低景氣波動帶來的衝擊，加上業外台塑化獲利挹注，市場預估今年稅後純益227.4億元，EPS成長為3.8元。

權證發行商建議，看好台化後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120以上的商品介入，透過靈活操作擴大獲利空間。（永豐金證券提供）

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