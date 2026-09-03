全民權證／穩懋 瞄準價外20%

穩懋（3105）今年受惠光通與衛星應用快速增加，手機應用需求也趨於穩定，第3季本業營運預期繼續走高；明（2027）年則因非手機應用快速放量，且手機產品需求亦復甦，預估獲利為近六年新高。

由於第3季仍處手機零組件備貨期，但Cellular產品第2季已提前拉貨，本季未看到因應美系客戶為新機發表的擴大拉貨準備，使接下來手機相關產品需求成長動能趨緩，預期以手機為主的Cellular與Wi-Fi產品需求與第2季持平，而毛利率較高的Infrastructure與Optical成長速度較快、占比攀升，故整體毛利率預估為30%。

權證券商建議，看好穩懋後市股價表現的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期180天期以上的商品介入。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。