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全民權證／雙鴻 挑選逾120天
雙鴻（3324）隨輝達（NVIDIA）GB系列伺服器追加訂單、水冷產品出貨增加，及ASIC散熱產品開始量產，帶動第3季營運明顯增溫，加上傳出切入Vera Rubin平台水冷板供應鏈，添增後續動能，近日股價強勢飆高。
法人指出，GB300水冷板及機櫃分歧管為雙鴻主要水冷產品，隨戴爾、美超微及雲端服務供應商（CSP）等拉貨轉強，下半年相關產品出貨可望同步增加，水冷應用範圍由GPU與CPU擴展至記憶體，扮演另一成長來源。
ASIC方面，雙鴻相關散熱零組件第3季進入量產，由於單Tray產值與毛利率優於標準化產品，有助改善產品組合。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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