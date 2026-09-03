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友達、群創 權證選長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大盤指數在高檔震盪，資金轉移至中低價股，友達（2409）及群創交易熱絡，權證發行商認為，可挑偏價外的長天期認購權證，短線操作擴大獲利空間。

群創近期積極處分廠房，桃園華亞廠L3D／L5D廠給廣達，預估處分利益約134億元，高雄路竹C5E廠給日月光，預估處分利益約43億元，兩者預計2027年貢獻每股純益（EPS）1.87元。市場再傳出台積電有意購入友達中科L7及L5C兩座廠，潛在交易金額超過300億元，目前尚未被證實。

友達近年積極將既有面板製程能力延伸至非顯示新應用，包括開發透明品、穿戴式裝置與車外頭顯產品，友達結合集團資源優勢開發未來μLED光通訊應用，由富采提供發光端、鼎元提供收光端再交由友達組裝；目前產品處於設計與送樣階段，預期實際落地時間在2027下半年。

群創近年積極切入多項非顯示高利基應用，跨及車用、智慧醫療、衛星通訊、半導體封裝。子公司CarUX收購日商Pioneer，已完成交割並開始併表，帶動月營收與獲利顯著提升。集團現提供完整智慧座艙解決方案，預期未來持續專注在整併、研發、製造，短期可能導致費用提升，長期則可期綜效逐漸顯現，成為2026年主要成長動能。預期併表後車用營收翻倍成長，產品組合轉佳帶動毛利提升。

因記憶體漲價缺料與冬奧、世足等運動賽事帶動TV、Monitor需求，但NB與IT受記憶體影響而衰退。2026年成長動能主要來自車用，Pioneer併表後，可使車用年全年營收增加500億，同時切入日系車廠成為智慧座艙Tier-1廠商，綜效可期。

群創 友達 廣達

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