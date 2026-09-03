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旺宏、華邦電 權證四檔靚
AI需求強勁，記憶體在缺貨效應中，報價持續走揚，法人看好旺宏（2337）、華邦電等台廠營運表現，並陸續上修今年獲利，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證參與相關個股走勢。
旺宏第2季受惠產品漲價效益及認列存貨跌價迴轉利益，NAND和NOR營收分別季增163%、48%，毛利率由上季40.8%顯著改善至64.4%，營業利益89.6億元、季增364%，稅後純益77.3億元、季增336%，每股純益（EPS）3.91元。
受惠2D NAND市況供不應求，法人估旺宏第3季營收271.4億元、季增42%，受惠於報價持續上漲，毛利率提升至72.7%，在業外無重大損益影響下，稅後純益137.2億元、季增77%，EPS成長至6.9元。
旺宏存貨評價自去年第3季逐季貢獻利益，將增加毛利率上檔空間，隨2027年新產能開出，NAND業務營收占比可望超越NOR，法人上修今年EPS至19.9元。
華邦電第2季CMS業務ASP漲幅高於Flash業務，毛利率提升至66.2%，營業利益289.7億元、季增131%，EPS為5.4元；展望第3季，隨DRAM和Flash漲價循環延續，估計全季營收766億元、季增28%，EPS上看7.5元。
2027年CMS出貨量成長來自於高雄廠產能提升和16奈米製程轉換效益，應用需求則以eSSD最看好，可望占CMS業務10%營收。此外，最新世代AI機櫃NOR Flash用量高達500~600顆，華邦市占高達40~50%，法人上修今年EPS至24.4元。
權證發行商建議，看好旺宏、華邦電後市可買進價內外10%以內、有效天期180天以上的商品操作。
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