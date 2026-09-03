期貨商論壇／聯發科期 題材熱

聯發科（2454）宣布完成總額39億美元的海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達、Alphabet及國際投資人。輝達投資35億美元於聯發科發行的ECB，未來並將在三大領域展開深度合作。

聯發科稱，隨多項新的通訊與車用專案陸續進入量產，評估本季智慧裝置平台營收將較前一季成長中高個位數百分比。客戶為追求最佳化的單位整體擁有成本效能與功耗效能，對客製化解決方案的需求依然強勁。透過與美國大型雲端服務供應商的緊密合作，打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，第4季進入量產，今年資料中心營收可望超過20億美元，資料中心營收2027年加速成長。

自從多檔主動式ETF績效打敗大盤後，主動式ETF討論熱度增加。主動國泰動能高息（00400A）據統計，近一個月報酬率18.8%，聯發科為主動國泰動能高息第二大成分股，投資人持續買進主動國泰動能高息將有助聯發科股價進一步攻高，投資人不妨可以留意聯發科期（DVF）做相關操作。（群益期貨提供）

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