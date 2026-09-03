期貨商論壇／匯率期 靈活操作

荷莫茲海峽運輸受阻，能源成本再度推升通膨疑慮，聯準會（Fed）主席華許在全球央行年會釋出偏鷹訊號後，9月升息機率跳升至逾60%，匯市定價迅速轉向高利率可能延續更久，升息押注升溫，帶動美元指數回到99.7附近，美國10年期公債殖利率也來到約4.8%。

這波美元轉強帶有通膨與避險雙重色彩，美國職缺與供應管理協會製造業數據雖低於預期，本應降低緊縮壓力，但油價走高使市場重新評估物價回落速度。歐元區8月通膨率由7月2.9%升至3.3%，市場幾乎完全反映歐洲央行9月升息；美日利差仍是壓制日圓的主因，日本6月已將政策利率升至1%，市場預期9月再升息的機率約57%，但在美國升息預期同步升高下，日圓難單憑政策正常化扭轉弱勢。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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