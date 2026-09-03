聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 中長線仍偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（2）日漲多回檔，終場大跌784點、收46,164點；台指期更跳水1,012點、至46,189點，正價差急縮至24.28點。期貨商表示，目前台指期雖然失守5日線，不過短中長期均線仍維持多頭排列，多方架構並未遭到破壞，因此中長線偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加5,489口至9,158口，其中外資淨空單大增6,623口至85,329口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少5,853口至4,404口。

群益期貨表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為900餘口，買權賣權OI總量依舊相當。

周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股昨日下跌量縮，目前在8月31日低點不被跌破下，短線仍可以持續樂觀看待。

台新期貨認為，受到美伊衝突升溫以及市場持續擔憂聯準會9月可能升息的影響，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中賣壓湧現，終場指數大跌逾千點、以黑K棒作收，幾乎回吐1日的漲幅。

目前指數雖然失守5日線，不過短中長期均線維持多頭排列，多方架構並未遭到破壞，因此中長線偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在46,000點。

整體來看，台股昨日在電子權值股全面走弱下重挫近800點，且收在當日最低點，短線弱勢格局明確；後續須觀察電子權值股能否止穩，以及量縮格局下，買盤何時願意回補，作為判斷這波拉回是否進入尾聲的重要觀察指標。

台指期 三大法人 選擇權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台指期 外資大砍空單

台指期 高檔震盪格局

台股大滿貫9月開門紅 將蓄勢挑戰48,218點新高

9月台股期指跌1012點

相關新聞

旺宏、華邦電 權證四檔靚

AI需求強勁，記憶體在缺貨效應中，報價持續走揚，法人看好旺宏（2337）、華邦電等台廠營運表現，並陸續上修今年獲利，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證參與相關個股走勢。

友達、群創 權證選長天期

大盤指數在高檔震盪，資金轉移至中低價股，友達（2409）及群創交易熱絡，權證發行商認為，可挑偏價外的長天期認購權證，短線操作擴大獲利空間。

全民權證／台化 兩檔迎順風

台化（1326）第2季受到原油供應短缺行情大漲，帶動石化塑膠產品價格上漲，稅後純益60.92億元，每股純益（EPS）為1.04元，較去年同期轉虧為盈；上半年EPS為2.11元。

全民權證／穩懋 瞄準價外20%

穩懋（3105）今年受惠光通與衛星應用快速增加，手機應用需求也趨於穩定，第3季本業營運預期繼續走高；明（2027）年則因非手機應用快速放量，且手機產品需求亦復甦，預估獲利為近六年新高。

全民權證／雙鴻 挑選逾120天

雙鴻（3324）隨輝達（NVIDIA）GB系列伺服器追加訂單、水冷產品出貨增加，及ASIC散熱產品開始量產，帶動第3季營運明顯增溫，加上傳出切入Vera Rubin平台水冷板供應鏈，添增後續動能，近日股價強勢飆高。

最牛一輪／光聖鍍金 永豐61沾光

光聖（6442）第2季稅後純益8.9億元，創下單季歷史新高，每股純益（EPS）為11.25元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。