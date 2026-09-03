台指期 中長線仍偏多

台股昨（2）日漲多回檔，終場大跌784點、收46,164點；台指期更跳水1,012點、至46,189點，正價差急縮至24.28點。期貨商表示，目前台指期雖然失守5日線，不過短中長期均線仍維持多頭排列，多方架構並未遭到破壞，因此中長線偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加5,489口至9,158口，其中外資淨空單大增6,623口至85,329口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少5,853口至4,404口。

群益期貨表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為900餘口，買權賣權OI總量依舊相當。

周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股昨日下跌量縮，目前在8月31日低點不被跌破下，短線仍可以持續樂觀看待。

台新期貨認為，受到美伊衝突升溫以及市場持續擔憂聯準會9月可能升息的影響，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中賣壓湧現，終場指數大跌逾千點、以黑K棒作收，幾乎回吐1日的漲幅。

目前指數雖然失守5日線，不過短中長期均線維持多頭排列，多方架構並未遭到破壞，因此中長線偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在46,000點。

整體來看，台股昨日在電子權值股全面走弱下重挫近800點，且收在當日最低點，短線弱勢格局明確；後續須觀察電子權值股能否止穩，以及量縮格局下，買盤何時願意回補，作為判斷這波拉回是否進入尾聲的重要觀察指標。